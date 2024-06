Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:41

Güncelleme: 19.06.2024 - 10:41

Justin Timberlake'in kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Ünlü şarkıcının gözaltına alındığının paylaşılması üzerine Timberlake'in neden gözaltına alındığı araştırılmaya başlandı. Peki, Justin Timberlake gözaltına mı alındı? Justin Timberlake kim, kaç yaşında, nereli? Justin Timberlake hangi filmlerde oynadı, şarkıları neler? İşte ayrıntılar...

JUSTIN TIMBERLAKE KİM?

Justin Randall Timberlake, 31 Ocak 1981'de Memphis, Tennessee'de doğan Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu. Timberlake, çocuk yaşta "Star Search" ve "The All-New Mickey Mouse Club" gibi televizyon programlarına katılarak adını duyurdu. 1990'ların sonunda 'N Sync grubunun solistlerinden biri olarak ünlendi. Grup müziğe ara verdiğinde solo kariyerine odaklandı ve dünya çapında büyük başarılar elde etti.

JUSTIN TIMBERLAKE HANGİ FİLMLERDE OYANDI?

Justin Timberlake, müzik kariyerinin yanı sıra başarılı bir oyunculuk kariyerine de sahiptir. İşte Timberlake'in rol aldığı bazı filmler:

Longshot (2000)

Kim Kimin Yerinde (2000)

Edison (2005)

Rehine (2006)

Kara Yılan İnliyor (2007)

Kıyamet Öyküleri (2007)

Şrek 3 (2007)

The Love Guru (2008)

Açık Yol (2009)

Sosyal Ağ (2010)

Ayı Yogi (2010)

Kötü Öğretmen (2011)

Arkadaştan Öte (2011)

Zamana Karşı (2011)

Hayatımın Atışı (2012)

Büyük Kumar (2013)

Sen Şarkılarını Söyle (2013)

Justin Timberlake + The Tennessee Kids (2016)

Troller (2016)

Dönme Dolap (2017)

JUSTIN TIMBERLAKE'IN ALBÜMLERİ NELER?

Justin Timberlake'in solo kariyerinde yayımladığı albümler şunlardır:

Justified (2002)

FutureSex/LoveSounds (2006)

The 20/20 Experience (2013)

The 20/20 Experience – 2 of 2 (2013)

Man of the Woods (2018)

Everything I Thought It Was (2024)

JUSTIN TIMBERLAKE TUTUKLANDI MI?

Justin Timberlake, dün gece New York'ta Sag Harbor'da alkollü araç kullanma iddiasıyla gözaltına alındı. Sag Harbor Polis Sözcüsü, Timberlake'in gözaltına alındığını ve polis gözetiminde tutulmaya devam ettiğini açıkladı.