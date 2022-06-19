Kabe'ye 'yüz sürmek' yasaklandı
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde Kabe’nin önüne bariyer konulması nedeniyle Müslümanlar mültezeme, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına dokunamayacak.
Kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, pandemi sonrası yapılan düzenlemeleri şaşkınlıkla karşıladı. Kabe’nin etrafında Osmanlı’nın Beytullah’a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi.
BARİYER KONULDU
Hacerü'l Esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen "mültezem"e, Hacer’ül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına yüz süren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe’nin etrafına dokunamayacak.
Daha önce Hacer’ül Esved’i ziyaret eden Müslümanlar, Kabe'ye yüz sürerek dualar ediyordu.
HACI ADAYLARINDAN TEPKİ
Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif’de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.
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