Kadın yazar Baza'dan ünlü aktör Gerard Depardieu'ya cinsel saldırı suçlaması

Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:03

Güncelleme: 20.12.2023 - 15:03

İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Gerard Depardieu hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Baza, Depardieu'nun bundan yaklaşık 30 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Fransa'nın AFP haber ajansına açıklamada bulunan 51 yaşındaki yazar, perşembe günü hakkında İspanya polisine başvurduğu cinsel saldırının 12 Ekim 1995'te Cinemania dergisi için Depardieu ile röportaj yaptığı sırada gerçekleştiğini anlattı. İlk olarak Barselona merkezli La Vanguardia gazetesinin duyurduğu suç duyurusuna konu olan olay, Ruth Baza 23, Gerard Depardieu 46 yaşındayken yaşanmıştı. Baza, rızası olmadan gerçekleşen olay sırasında "felç olmuş gibi hissettiğini" söyledi.

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Roissy Films isimli eski yapım şirketinde yaşanan saldırıya ilişkin Fransa basınına konuşan Baza, ilk olarak "cinsel saldırı"ya uğradığını söyledi. Baza, muhabirin sorduğu tecavüze mi uğradığı sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi. Baza, "Polis, bunu böyle tarif etti" dedi.

İspanya'da 2022 yılında geçen cinsel rıza yasasına göre, çevrimiçi tacizin de dahil olduğu bir dizi suç cinsel saldırı olarak nitelendiriliyor; tecavüz sebebiyle bir sanığa en fazla 15 yıl hapis cezası verilebiliyor. AFP'nin ulaştığı polis ve savcılık yetkilileri, Baza'nın Depardieu hakkında böyle bir şikayette bulunup bulunmadığını teyit edemeyeceklerini söyledi.

2021'de de Depardieu, oyuncu Charlotte Arnould'un açtığı davada tecavüz ve cinsel saldırı ile suçlanmıştı. 2018 yılında, Arnould 22 yaşındayken Paris'te gerçekleştiği ifade edilen cinsel saldırı hakkındaki iddiaları Depardieu 'temelsiz' diyerek reddetmişti. Paris'te bir mahkeme ise geçen yıl söz konusu suçlamaların düşürülmesi talebini reddetmiş ve Depardieu'ya suçlama yöneltilmesi için "ciddi ve doğrulanmış" kanıtlar olduğuna hükmetmişti. Bu ay Fransa televizyonlarında 74 yaşındaki oyuncunun cinsiyetçi ifadeler kullanan görüntülerinin yer alması ise kendisine yönelik suçlamaları yeniden gündeme getirmişti.