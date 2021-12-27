Kadınların kürtaj hakkı için hukuki mücadele etmişti: Sarah Weddington yaşamını yitirdi
ABD’de Yüksek Mahkeme'de görülen, kadınların kürtaj hakkı için bir kilometre taşı niteliği taşıyan “Roe v Wade” davasını 1973 yılında kazanan avukat Sarah Weddington, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Texaslı Demokrat siyasetçi Susan Hans, avukat Sarah Weddington’ın sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yüksek Mahkeme 1973 yılında, Weddington mezun olur olmaz parçası olduğu davada kararı vermişti. Aradan neredeyse 50 yıl geçmişken ABD’de Yüksek Mahkeme’deki muhafazakâr isimlerini sayısı ve Texas’taki kürtajı kısıtlaya yasayla, davadan kazanılmış hak tehlikeye düşmüş durumda.
T24'ün aktardığına göre; Weddington’ın 2017 yılında The Guardian’a verdiği söyleşide bu durumu şu sözlerle tahmin edebildiği görüldü: “Eğer Neil Gorsuch’un adaylığı onaylanırsa, kürtaj ertesi gün yasadışı mı olur? Hayır. Bir yeni yargıç tek başına büyük bir değişiklik yapmaz ancak iki ya da üç yapabilir”
Weddington, kadınların kürtaj hakkını kısıtlamaya karşı verdiği mücadelede davanın yıllar sürdüğünü ve sonunda Yüksek Mahkeme’den aldığı telgrafla yaşadığı sevinci anlatmıştı.
Weddington daha önce “Hayatımda ne yaparsam yapayım, ölüm ilanımın başında ‘Rove v Wade avukatı öldü’ yazacak. Benim jenerasyonumda pek çok kadın bu mücadele hissini hatırlayacaktır.” demişti.
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