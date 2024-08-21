Kalp sağlığına uygun uykunun sırrı ortaya çıktı
Uyku sırasında vücudun pozisyonunun kardiyovasküler sistemin işleyişini etkileyebileceği belirtilerek, bazı duruşların kalp üzerindeki yükü artırabileceği ifade edildi.
Rus Kardiyolog Anna Masterkova, uyku sırasında vücudun pozisyonunun kardiyovasküler sistemin işleyişini etkileyebileceğini belirterek, bazı duruşların kalp üzerindeki yükü artırabileceğini belirtti.
En uygun pozisyonun sol tarafta uyumak olduğunu kaydeden Masterkova, şunları kaydetti:
“Bu pozisyon, optimum kan akışını desteklediği için kalp kası üzerindeki baskıyı azaltır.”
Masterkova'ya göre, sırt üstü uyumak apne riskini artırabilir ve bu da kandaki oksijen seviyesini olumsuz etkileyecektir.
Masterkova, doğru uyku pozisyonunun sadece bir konfor meselesi olmadığını, aynı zamanda kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde de önemli bir unsur olduğunu belritti.
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