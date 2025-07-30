Kamçatka’daki Klyuchevskoy yanardağı depremin ardından faaliyete geçti

Rusya’nın Uzak Doğu’sunda yer alan Kamçatka Yarımadası, 30 Temmuz’da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin etkilerini yaşamaya devam ediyor. Bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olan Klyuchevskoy Yanardağı, sarsıntıdan kısa bir süre sonra lav püskürterek faaliyete geçti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Rus bilim insanları, volkanın batı yamacından kızgın lav akışının başladığını ve gökyüzünde yoğun bir parlama ile patlamaların görüldüğünü duyurdu.

Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeofizik İzleme Servisi, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Volkanın batı yamacında kızgın lav akışı gözlemleniyor. Yanardağ üzerinde güçlü bir parlama ve patlamalar tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Bölge başkenti Petropavlovsk-Kamçatski’nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyinde yer alan Klyuchevskoy, dünyanın en yüksek aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. Yanardağ, son yıllarda da birkaç kez faaliyete geçmişti.

KLYUCHEVSKOY'UN PATLAMA GEÇMİŞİ (2007–2025)

2007: Ocak ayında başlayan patlama döngüsü, 28 Haziran’da 10 km yüksekliğe ulaşan kül bulutlarıyla zirve yaptı. Kül, Alaska'ya kadar ulaştı, hava trafiğini etkiledi.

2010: Şubat sonunda başlayan faaliyet, Mart ayı boyunca yoğun kül ve lav püskürmeleriyle devam etti. Kül bulutları 6–7 km yüksekliğe ulaştı.

2012: Ekim ve Kasım aylarında kısa süreli zayıf patlamalar meydana geldi. Ardından bölgedeki diğer yanardağlar da etkinleşti.

2013: Ocak, Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında farklı seviyelerde Stromboli tipi patlamalar yaşandı. 19 Kasım’daki patlama, 12 km yüksekliğe ulaşan kül bulutlarıyla en şiddetlilerindendi. KVERT alarm seviyesi birkaç kez Kırmızı’ya çıkarıldı.

2015: Ocak, Mart ve Ağustos aylarında üç ayrı Stromboli tipi patlama kaydedildi. Patlamalar kısa süreli ve orta şiddetliydi.

2019: 25 Ekim’de yaklaşık 30 saat süren zayıf bir Stromboli patlaması yaşandı.

2020: 9 Aralık’ta volkanik bir patlama kaydedildi.

2022: 20 Kasım’da yeni bir patlama başladı.

2023: 22 Haziran ve 1 Kasım’da iki ayrı büyük patlama meydana geldi. Kasım patlamasında kül bulutu 13 km’ye yükseldi ve Vancouver (Kanada) kadar uzakta uçuş gecikmelerine neden oldu.

2025: 8 Nisan’da yeni bir patlama döngüsü başladı. 30 Temmuz’daki 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından volkan yeniden lav püskürtmeye başladı.

KAMÇATKA DEPREMİNDE SON DURUM

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saatiyle 02.24’te 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatski’nin 144 ila 161 kilometre doğu-güneydoğusunda, Pasifik Okyanusu’nda yer aldığı bildirildi. Sarsıntının derinliğinin ise 17 ila 32 kilometre arasında değiştiği ifade edildi.

Yaklaşık 200 kilometrelik bir fay hattını etkileyen depremin ardından biri 7.9 büyüklüğünde olmak üzere 50’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, artçıların bir ay boyunca sürebileceği ve bazılarının 7.5 büyüklüğüne ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede, 1952 yılından bu yana 73 yıldır yaşanan en güçlü sarsıntı olarak kayda geçen depremin ahemen ardından, Rusya’nın doğu kıyıları, Kuril Adaları, Japonya, Çin, Tayvan, Filipinler, Endonezya, Guam, Kuzey Mariana Adaları, ABD’nin Alaska, Hawaii, Kaliforniya ve Oregon eyaletleri ile Meksika, Panama, Şili, Ekvador, Peru ve Galapagos Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.

Resmi kanallardan yapılan açıklamalarda, şiddetli deprem sonrası bir anaokulu duvarının çöktüğü, Petropavlovsk-Kamçatski Havalimanı’nda ise bir kadının hafif yaralandığı açıklandı; herhangi bir can kaybı ya da ciddi yapısal hasar olmadığı bildirildi.