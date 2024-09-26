Kamerunlu ayrılıkçı lider, Norveç’te gözaltına alındı
Kamerunlu ayrılıkçı lider Lucas Cho Ayaba, Norveç’te insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Kamerun resmi televizyon kanalı CRTV’de yayımlanan haberde, ayrılıkçı lider Ayaba’nın, Norveç’in Ulusal Kriminal Soruşturma Servisi (Kripos) tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Kamerun’un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı ve Güney Batı bölgesinde faaliyet gösteren Ambazonia Savunma Kuvvetleri adlı silahlı ayrılıkçı grubun lideri Ayaba, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemek suçlamasıyla aranıyordu.
Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.
Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.
Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
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