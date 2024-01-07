Kanada Başbakanı Trudeau'nun uçağı arızalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun tatil için gittiği Jamaika’da uçağının arızalandığı ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 15:24
Kanada Başbakanı Trudeau'nun uçağı arızalandı
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun uçağında arıza yaşandığı oraya çıktı. Kanada Başbakanının Jamaika seyahatinde kullandığı uçağın bozulmasının ardından Kanada Silahlı Kuvvetleri tarafından ikinci bir uçağın gönderildiği açıklandı. Trudeau’nun uçağındaki arızanın 2 Ocak’ta tespit edildiği kaydedilirken, bir gün sonra ikinci bir uçağın arızalanan uçağı onarmak üzere bakım ekibi götürdüğü bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle askeri uçak ile seyahat etmesi gereken Trudeau’nun arızanın giderilmesi ile 4 Ocak’ta ülkesine döndüğü ifade edildi. Trudeau, 26 Aralık’ta Jamaika’ya varmıştı.

Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından ülkesine dönmeye hazırlanan Kanada Başbakanı, uçağında yaşanan arıza nedeniyle Hindistan’dan 2 gün sonra ayrılmıştı.


Kanada Justin Trudeau uçak Arıza

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