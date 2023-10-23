Savaşa dahil olacağı konuşuluyordu: Rapor, İsrail'de gündem oldu

Yayınlanma: 23.10.2023 - 09:48

Güncelleme: 23.10.2023 - 09:48

İsrail-Filistin savaşı devam ederken, İsrail'in kuzeyi Lübnan sınırında da zaman zaman İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail-Hamas çatışmasına Hizbullah'ın da dahil olabileceğine yönelik bazı iddialar ortaya atılırken, Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün (INSS) yeni raporu ülkede gündem oldu.

INSS'nin raporunda, Hizbullah'ın yaklaşık 200 bin kadar roketi ve 100 bin kadar da militanının bulunduğu öne sürüldü.

INSS, Hizbullah'ın kendisine "geniş bir silah stoku sağlayan İran tarafından desteklendiğini" yazdı.

Raporda, "Hizbullah, 50 bin ila 100 bin arasında olduğu tahmin edilen düzenli ve yedek askerlerden oluşmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Rapora göre, Hizbullah, Afganistan, Pakistan, Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerdekiler de dahil olmak üzere Şii aktivistlerden "dış destek" alıyor.

NETANYAHU'DAN LÜBNAN VE HİZBULLAH'A TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın savaşa girmekle "hayatının hatasını" yapacağını söyledi.

Netanyahu, "Eğer, Hizbullah savaşa girmek isterse 2006 Temmuz Savaşı'nı özleyecek. Hayatının hatasını yapacak. Onu hayal edemeyeceği bir güçle sakat bırakacağız. Bu Hizbullah ve Lübnan için feci olacak. Her türlü senaryoya hazırız" dedi.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRINDA NELER OLUYOR?

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 19’a yükseldi.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırı, 2006'daki 33 gün süren "Temmuz Savaşı"nın ardından ilk defa bu kadar gerginliğe sahne oluyor.