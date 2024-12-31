Karayipler ülkesinde OHAL ilan edildi
Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago'da, son dönemde artan suç oranları nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.
Trinidad ve Tobago hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede artan suç faaliyetlerindeki artış göz önünde bulundurularak OHAL ilan edilmesine karar verildiği bildirildi.
Devlet Başkanı Christine Carla Kangaloo da Başbakan Keith Rowley'nin tavsiyesi üzerine ülkede güvenliğin yeniden tesis edilmesi için söz konusu kararın alındığını belirtti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, son olarak başkent Port of Spain'e bağlı Laventille Mahallesi'nde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan iş yerine yönelik saldırının ardından hükümet harekete geçti.
İki adadan oluşan Trinidad ve Tobago, Latin Amerika ve Karayipler'in cinayet oranı en yüksek ülkeleri arasında yer alıyor.
Güvenlik raporlarına göre, bu ölümlerin büyük çoğunluğunun nedeni çete saldırıları ve saldırılar uluslararası organize suç gruplarıyla bağlantılı.
2024'ün başından bu yana ülkede gerçekleştirilen saldırılarda 620'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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