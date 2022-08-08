Duyma kaybı yaşıyordu: Ameliyatta kulağından çıkanlar şaşkına çevirdi

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:53

İstanbul Sultangazi’de yaşayan 70 yaşındaki Lütfi Karaka, 3 yıl önce sağ kulağında işitme kaybı, akıntı gibi rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Kulağı kaşındıkça kulak çubuğu ve kibrit çöpü ile kulağını kaşıdığı öğrenilen yaşlı adam, ağrıları arttıktan bir süre sonra doktora gitti.

Damlalar kullanan ve çeşitli tedaviler yaptıran ancak şikayetlerinden kurtulamadığı öğrenilen Karaka, bu kez Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Suat Turgut’un muayene ettiği Karaka’nın kulağında iltihap ve doku tabakasından dışarı doğru sarkarak normal yapılardan farklı olarak büyüyen, et gibi yapılar olarak ifade edilen polip oluştuğu görüldü. Prof. Dr. Turgut, hastası için ameliyat kararı verdi.

KULAK ÇUBUKLARININ UCUNDAKİ PAMUKLAR KULAĞINDA KALMIŞ

Ameliyata alınan yaşlı adamın kulağına soktuğu malzemelerin oluşturduğu tahribat doktorları da şaşırttı. Hastanın kulağının kaşınması nedeniyle kullandığı kulak çubuklarının ucundaki pamuklar, Karaka'nın kulağında kalmıştı. Yaşlı adamın kulağında kalan pamuklar doktorlar tarafından temizlenerek ameliyat başarıyla tamamlandı. Prof. Dr. Turgut, vatandaşları kulaklarına yabancı cisimler sokmamaları konusunda uyardı.

Ameliyattan başarılı bir şekilde çıkarak taburcu olan Lütfi Karaka, “Kaşıntı verdi, başım ağrımaya başladı, oğlum hastaneye gidelim dedi. Ameliyat sonrası televizyonu açıyorum, bakıyorum, sesini duyuyorum. Eskiden duyamıyordum, buna da hamdolsun. Kibrit çöpü olur ya onunla karıştırdım, bir de pamuk soktum, karıştırdım ama pamuğun içeride kaldığını düşünmedim ki. Sonra o içeride kalınca kulak duymamaya başladı. İltihap başımı ağrıtmaya başladı, neden çünkü kulak hava almıyor. Kulakları pamukla kaşımasınlar, yarın öbür gün sağır olurlar” ifadelerini kullandı.