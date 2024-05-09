‘Kartlar yeniden dağıtılıyor...’ Zelenski, altı ay içinde ikinci kez komutan değiştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski perşembe günü Özel Kuvvetler Komutanı'nı değiştirerek, Moskova işgali altındaki topraklarda faaliyet gösteren birimin başındaki kişiyi altı ay içinde ikinci kez değiştirmiş oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 17:36
‘Kartlar yeniden dağıtılıyor...’ Zelenski, altı ay içinde ikinci kez komutan değiştirdi
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Albay Serhiy Lupanchuk görevden alındı ve yerine Tuğgeneral Oleksandr Trepak atandı. Konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Trepak, 2014 yılından bu yana Ukrayna'nın doğusunda Rus destekli ayrılıkçılara karşı yürütülen savunma operasyonlarına aktif olarak katılıyordu. O dönemdeki en büyük operasyonlardan biri olan Donetsk havaalanına yönelik Rus saldırısının püskürtülmesine liderlik etmişti.

Bu olay, Zelenski'nin Şubat ayında üst düzey komutanı Valeriy Zaluzhnyi'nin yerine dönemin kara kuvvetleri komutanı Oleksandr Syrskyi'yi getirmesinden bu yana Ukrayna ordusundaki en büyük değişiklik oldu.

SİSTEMİ YENİDEN BAŞLATACAK

Ukrayna için tehlikeli bir dönemde, Rus birliklerinin doğuda toprak kazanmaya başlaması ve cephede Ukraynalı insan gücü eksikliği ile azalan top mermisi stoklarından yararlanması üzerine, Zelenski yeni bir subay kadrosuyla silahlı kuvvetlerin kontrolünü yeniden yapılandırma kararı aldı. Bu dönemde, deneyimli komutanları göreve getirerek ordunun "yeniden başlatılması" sözü verdi.

Zelenski'nin bu kararı, özellikle üst düzey komutanlar arasında gerilime neden oldu. Viktor Horenko'nun aniden görevden alınması, Zelenski ile aylar sonra kovulan bir başka üst düzey komutan arasındaki büyüyen çatlağın bir işareti olarak görüldü. Horenko'nun yerine geçen Lupanchuk, geçtiğimiz Kasım ayında özel kuvvetlerin başına getirildi.

Daha sonra, Zelenskiy bir kararnameyle, herhangi bir gerekçe göstermeksizin daha önce görevden aldığı Dmytro Hereha'yı yeniden göreve çağırdı. Bu hamleler, Zelenskiy'in silahlı kuvvetler içindeki yeniden yapılanmayı nasıl yönettiğini ve karşılaştığı iç zorlukları gözler önüne serdi.


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