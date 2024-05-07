Ukrayna, Zelenski'ye suikast girişimini engelledi

Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:14

Güncelleme: 07.05.2024 - 15:19

Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi salı günü yaptığı açıklamada karşı istihbarat müfettişlerinin Rusya'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birlikte diğer üst düzey askeri ve siyasi liderlere yönelik suikast planını engellediğini duyurdu.

Servis, üst düzey yetkilileri korumakla görevli Ukrayna Devlet Muhafızları'ndan iki albayı, Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından düzenlenen komploya katıldıkları şüphesiyle gözaltına aldı. Yetkililere göre albaylar, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden önce işe alınmışlardı.

'BU SUİKAST GİRİŞİMİ İLK DEĞİL'

Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Maliuk, planın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beşinci dönem için göreve başlamasıyla aynı zamana denk gelen bir saldırıyı öngördüğünü belirtti. Maliuk, planın izlenmesi için yürütülen gizli operasyonu bizzat yönetti.

Bu, Rusya'nın Zelenski'ye yönelik suikast girişimlerine ilişkin ilk iddia değil. Başkan 2022 yılında, Rusya ile çatışmanın üçüncü yılına girmesinden bu yana hayatına yönelik en az 10 girişim olduğunu açıklamıştı.

Buna ek olarak, Polonya'daki savcılar geçtiğimiz ay Zelenski'ye suikast planında Rusya'nın askeri istihbaratı için casusluk yapmaya hazırlandığı iddiasıyla Polonyalı bir adamın tutuklandığını bildirdi.

Ukraynalı yetkililere göre Rus istihbaratçıların amacı Zelenski'nin güvenlik çevresine sızmak, başkanı kaçırmak ve daha sonra da ona suikast düzenlemekti. Operasyon Moskova'dan yönetildi ve Ukraynalı liderlerin yerlerinin tespit edilerek roket, drone ve füze saldırılarıyla hedef alınmasını içeriyordu.

Tutuklanan iki Ukraynalı albay, ömür boyu hapisle cezalandırılabilen vatana ihanet suçlamasıyla karşı karşıya.