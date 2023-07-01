Katliam gibi kaza: 51 ölü
Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti.
Kenya'da katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi.
Guardian’ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.
51 ÖLÜ, 30’DAN FAZLA YARALI
Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
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