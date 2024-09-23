Kayıp amcasını ülkenin diğer ucunda buldu: 70 yıl sonra yaşadığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 13:14

Güncelleme: 23.09.2024 - 13:14

Altı yaşındayken 1951 yılında Kaliforniya'da bir parkta oynarken kaçırılan bir adam, online bir soy testi, eski fotoğraflar ve gazete kupürleri sayesinde yetmiş yılı aşkın bir süre sonra bulundu.

Luis Armando Albino adındaki adamın yeğeni Alida Alequin, polis, FBI ve adalet bakanlığının yardımıyla ABD'nin doğu kıyısında yaşayan amcasının yaşadığı yeri tespit etti.

Vietnam'da görev yapmış emekli bir itfaiyeci ve Deniz Piyadeleri gazisi olduğu belirtilen Albino'nun, Haziran ayında Kaliforniya'daki ailesiyle yeniden bir araya geldiği kaydedildi.

20 Haziran'da müfettişlerin, annesinin evine gittiğini ve kendilerine Albino'nun bulunduğunu söylediklerini aktaran Alequin, “Müfettişler gidene kadar ağlamaya başlamamıştık. Annemin ellerini tuttum ve 'Onu bulduk' dedim. Kendimden geçmiştim” dedi.

24 Haziran'da FBI'ın yardımıyla Albino, aile üyeleriyle birlikte Oakland'a geldi ve Alequin, annesi ve diğer akrabalarıyla görüştü.

Alequin, Albino'nun “kendisine sarıldığını ve ‘kendisini bulduğu için teşekkür ederim’ dediğini ve yanağına bir öpücük kondurduğunu” söyledi.

Alequin, “Birbirlerine sarıldılar ve gerçekten sıkı, uzun bir kucaklaşma yaşadılar. Oturdular ve sadece konuştular” diye konuştu.

Albino'nun medyayla konuşmak istemediğini söyleyen Alequin, “Onu bulmaya her zaman kararlıydım ve kim bilir, hikayem ortaya çıkarsa, aynı şeyi yaşayan diğer ailelere yardımcı olabilir. Size şunu söyleyebilirim: pes etmeyin” dedi.

NASIL KAÇIRILDI VE NASIL BULUNDU?

21 Şubat 1951'de bir kadının, o dönemde altı yaşında olan Albino'yu ağabeyiyle birlikte oynadığı Oakland bölgesindeki bir parkta, İspanyolca olarak ona şeker alacağına dair söz vererek, parktan kaçırdığı belirtildi.

Alequin, Albino'nun 70 yıldan fazla bir süre kayıp kaldığını, ancak ailesinin kalbinde her zaman yer aldığını ve fotoğrafının akrabalarının evlerinde asılı olduğunu söyledi.

Oakland polisi, Alequin'in çabalarının “amcasının bulunmasında önemli bir rol oynadığını” belirtti.

Oakland Tribune gazetesinin o dönemki haberlerine göre polis, askerler, Sahil Güvenlik ve diğer şehir çalışanları Albino'yu bulmak için büyük bir arama çalışmasına katıldı. Haberlere göre, San Francisco Körfezi ve diğer su yolları da arandı. Kardeşi Roger Albino, müfettişler tarafından birkaç kez sorgulandı.

“SADECE EĞLENCE OLSUN DİYE”



Alequin, amcasının hala hayatta olabileceğine dair ilk fikrin, 2020 yılında “sadece eğlence olsun diye” online bir DNA testi yaptırdığında ortaya çıktığını söyledi. Test, sonunda amcası olduğu ortaya çıkan Albino ile yüzde 22 oranında eşleşme gösterdi. Alequin, o dönemde yaptığı diğer araştırmalarda amcasından herhangi bir yanıt alamadığını söyledi.

Bu yılın başlarında, Alequin ve kızları Albino'yu tekrar aramaya başladılar. Oakland halk kütüphanesine yaptıkları bir ziyarette, Tribune gazetesinin mikrofilmlerine baktıkları, bunlardan birinde Luis ve Roger'ın resmini gördükleri ve bundan sonra arama çalışmalarını yoğunlaştırdıkları kaydedildi.

Alequin'in aynı gün polise gitmesinin ardından müfettişlerin, sonunda yeni ipucunun peşine düştükleri ve ve yeni bir kayıp vakası açtıkları ifade edildi.

Çalışmalar sonucunda Albino'nun doğu kıyısında bulunduğu ve Alequin'in annesi olan kız kardeşi gibi DNA örneği verdiği kaydedildi.