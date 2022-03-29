Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi

29 Mart 2022 Salı, 13:25

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya insani yardım taşıyan İl-76 tipi uçak Almatı'dan havalandı.

Başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan 17,5 ton ağırlığındaki insani yardım, Polonya üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılacak.

Kazakistan, daha önce, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla 28,2 ton değerinde tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.