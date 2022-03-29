Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi
Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez temel ihtiyaçlardan oluşan insani yardım gönderdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya insani yardım taşıyan İl-76 tipi uçak Almatı'dan havalandı.
Başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan 17,5 ton ağırlığındaki insani yardım, Polonya üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılacak.
Kazakistan, daha önce, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla 28,2 ton değerinde tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.
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