Kenya’da polis, suçlu eşinin kefaletini iptal eden hakimi vurdu

Kenya'da eşinin kefalet davasında hakimin kararına tepki gösteren polis, hakimi kalçasından ve göğsünden vurdu. Olaya müdahale eden diğer polisler, saldırgan polise müdahale ederek öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 11:29
Kenya’da polis, suçlu eşinin kefaletini iptal eden hakimi vurdu
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Kenya’nın başkenti Nairobi’de dün bir polis, sahte beyanla zimmetine mal ve para geçirme suçlamasıyla yargılanan karısının yargılandığı açık mahkemede, karısının kefalet talebini reddeden hakimi kalçasından ve göğsünden vurdu. Olaya müdahale eden diğer polisler, saldırgan polisin olay sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Polis açıklamada, “Bugün erken saatlerde gerçekleşen açık mahkeme oturumu sırasında Sulh Hakimi, kefaletle serbest bırakılma konusunda tatmin edici bir açıklama sunamayan bir sanığın kefaletini iptal etmiştir. Bu kararın açıklanmasının hemen ardından polis yargıca ateş ederek onu kalçası ve göğsünden yaraladı.

Olay yerine gelen polis memurları ateş eden kişiyi etkisiz hale getirmiş ve Sulh Hakimi tedavi için hastaneye kaldırılmıştır. İlk belirlemelere göre ateş eden kişi, kefaleti iptal edilen şüpheliyle evli olan bir polis” denildi.

OLAY SIRASINDA 3 MEMUR YARALANDI

Açıklamada, hakimin göğüs ve kalçasından ciddi şekilde yaralandığı belirtilerek, olay sırasında ikisi polis olmak üzere üç kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Olay sonrasında, açık mahkemelere katılan sivillerin yanı sıra güvenlik görevlilerin silah taşımasının gerekmediği olaylarda mahkeme salonuna sokulmayacağı belirtildi.


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