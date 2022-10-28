Keşmir sorunu 75. yılında Ankara'da anıldı

28 Ekim 2022 Cuma, 11:46

Cammu ve Keşmir bölgesinin 27 Ekim 1947’de Hindistan’a bağlanmasının 75. yıldönümünde Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde “Keşmir Kara Günü” anma töreni düzenlendi.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde dün düzenlenen etkinliğe çok sayıda Pakistanlı katıldı. Ekinliğin başında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Bilaval Butto-Zerdari’nin mesajları okundu. Etkinlikte konuşan Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Abbas Server Kureyşi, “Dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu iddia eden Hindistan, 75 yıldır Keşmir’in kendi kaderini tayin hakkını tanımıyor. 75 yıllık baskının ardından Keşmir mücadelesi daha canlı, daha güçlüdür ve Keşmirliler kendilerine BM, Pakistan ve Hindistan tarafından vaat edilen meşru kendi kaderlerini tayin hakkını elde etmeye kararlıdır” dedi.

Pakistan’ın Keşmir’e siyasi ve diplomatik desteğinin süreceğini belirten Kureyşi, Türkiye’ye de Keşmir konusundaki ilkeli duruşundan dolayı teşekkür etti.

1947’DEN BERİ ÇÖZÜLEMEYEN SORUN

Keşmir meselesi, Hindistan ve Pakistan’ın 1947’de bağımsızlıklarını kazandıklarından bu yana iki ülke arasında çözülemeyen bir mesele olmayı sürdürüyor. İki ülke arasında 1947-1948, 1965, 1971 ve son olarak 1999’da yaşanan savaşlara karşın sorun çözüme kavuşturulamadı. Keşmir’in "Azad Keşmir" olarak adlandırılan kuzey bölgesi Pakistan, "Cammu Keşmir" olarak adlandırılan güney bölgesi ise Hindistan kontrolünde bulunuyor. Keşmir’in "Aksai Çin" olarak adlandırılan kuzeydoğu bölgesi ise Çin’in kontrolünde bulunuyor.