Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Dniprovsko ve Darnitski semtlerine Rus güçlerince füze saldırıların düzenlendiğini bildirdi.

AA
05 Haziran 2022 Pazar, 12:50
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu
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Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Dniprovsko ve Darnitski semtlerinde bulunan altyapıların Rus güçlerce bombalandığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı, "Altyapı tesislerine yönelik füze saldırıları nedeniyle henüz can kaybı yok. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Saldırı düzenlenen noktaların girişleri Ukrayna güvenlik güçlerince kapatıldı.


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