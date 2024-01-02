Kiev ve Harkiv vuruldu: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:02

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:02

Rusya, Ukrayna'nın Kiev ve Harkiv kentini vurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Harkiv’de bir kişinin hayatını kaybettiğini 41 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kiev’de ise 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Kiev'de acil durum hizmetleri 7 yangının çıktığı 6 bölgede çalışıyor: Obolonskyi, Pecherskyi, Podilskyi, Solomianskyi, Sviatoshynskyi ve Desnianskyi bölgeleri. Solomyansky bölgesindeki yüksek katlı bir binadan 130'dan fazla kişi tahliye edilmiştir. Başkentte toplamda 20'den fazla kişi yaralandı. Kiev bölgesinde, Boryspil, Bucha ve Fastiv etkilendi. Fastiv bölgesinde bir konut binasında çıkan yangın söndürüldü. 2 kişi hayatını kaybetti. Harkiv şehir merkezinde de saldırılar oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti ve toplam yaralı sayısı 41'e yükseldi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgiler netleştirilmeye çalışılıyor” denildi.