Kiev'de mahsur kalan Türk A400M’lere ‘bakım operasyonu’ yapıldı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Savaşın başladığı 24 Şubat’ta sabah saatlerinde Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu için Kiev Borispol Havalimanı’na inen ancak savaş nedeniyle geri dönemeyen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 10 A400M askeri nakliye uçağından ikisi altı aydır bekliyor.

Yapılacak uçuşun büyük riskler barındırması gerekçeleriyle uçaklar Kiev’den ayrılamıyor. A400M’ler için Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir ekip sürekli Türkiye’nin Kiev Büyüelçiliği’nde bekliyor. Edinilen bilgiye göre, A400M’lerin kapsamlı bakımı için gereken yedek parça ve bakım ekipmanı, havayoluyla önce Polonya’ya götürüldü, buradan karayoluyla önce Ukrayna sınırına, sınırdan itibaren de güvenlik konvoyu eşliğinde Kiev Borispol Havalimanı’na ulaştırıldı. Ardından teknik ekibin de söz konusu bakımları Kiev’de yaptığı öğrenildi. Öte yandan Türkiye, uçakların Kiev’den çıkışı için hem Rusya hem de Ukrayna nezdinde girişimlerini sürdürüyor. Ancak taraflar, uçakların ülkeden çıkışı için bir güvence veremiyor.

