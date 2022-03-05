Kiev’de patlama sesleriyle yaşamak...
Savaşın dokuzuncu gününde Kiev’de yeni güne yine patlamalarla uyandım. Son dört, beş gece boyunca Kiev sokaklarında duyduğum makineli tüfek sesleri, önceki gece yoktu. Belli ki, şehre sızan Rus timleri büyük ölçüde etkisiz hale getirilmiş.
Dünyanın en derin metro istasyonları Kiev’de bulunur.
Kiev metrosunun ilk istasyonları, 1960’ta hizmete açılmış. O zamanlar, ABD ile Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş olduğundan ve bunun her an sıcak savaşa dönüşme riski bulunduğundan, ilk metro istasyonları, gerektiğinde sığınak olarak da kullanılmak üzere, çok derine yapılmış. Kullanılacağı gün, bugünmüş... Şu anda, 4 milyon nüfuslu Kiev’de, 15 bin kişi, bu istasyonlarda yatıp kalkıyor. Geçen günlerde metroda sabotaj girişimleri yaşandığı için, istasyon girişlerinde polis kimlik kontrolü yapıyor. Sığınağa inenler, metro istasyonlarındakinden ibaret değil. On binlerce kişi de, evlerinin bodrumunda veya okullardaki sığınaklarda geceliyor.
KASA ÖNÜNDE GÜVENLİK
Rusların saldırı olasılığına karşı, caddelerde sıra sıra mevziler, kontrol noktaları kurulmuş. Asker ve polisin yanı sıra halktan gönüllü birlikler, kollarında yeşilimsi sarı renkli kurdelelerle devriye geziyor.
Az sayıda süpermarket açık durumda ve önlerinde uzun kuyruklar var. Görevliler, müşterileri belli sayıda gruplar halinde içeri alıyor. Kasaların orada, yağmacılık ihtimaline karşı polis, elinde makineli tüfekle nöbet tutuyor. Semtin en büyük süpermarketinin önündeki kuyrukta sıranın bana gelmesi, 40 dakikayı buldu. Çoğu ileri yaşlardaki müşteriler, birbiriyle sohbet ediyor. Savaşın karmaşasından yararlanıp falanca semtte yağma edilen bir mağazadan bahsediyorlar. Uzaktan top patlamaları kulağımıza geliyor. Çoğunluk adeta patlamaları kanıksamış. Bir süre sonra ise daha yakından gelen bir patlama sesi duyuyoruz. Sıradakilerden biri yanındakine, “Bizimkiler, Ruslarla karşılıklı ateş ediyor” diyor. Diğeri “Bu çok yakından geldi” diyerek kaygısını dile getiriyor. Bu zamana kadar yaşamsal ihtiyaçlarda sorun çıkmadı. Fakat ne kadar böyle devam edeceği, kafaları kurcalayan temel soru.
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