Kıl dönmesini almaya çalıştı: Beyin ölümü gerçekleşti

ABD'de yaşayan Steven Spinale, kıl dönmesini almaya çalıştı. Komaya giren Spinale'ye, doktorlar yaşama şansı vermedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:46
Kıl dönmesini almaya çalıştı: Beyin ölümü gerçekleşti
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Batık kıllarını aldırmaya çalışan bir adamın beyin ölümü ilan edildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Steven Spinale'e, bir kıl dönmesi sonucu oluşan enfeksiyonun vücudunu tahrip etmesinden sonra kan zehirlenmesi teşhisi konuldu. 36 yaşındaki adam entübe edildi ve bir ay hastanede kaldı.

Doktorların hiç yaşam şansı vermediği Spinale, hastanedeyken ayrıca akut solunum sıkıntısı sendromunun yanı sıra her iki akciğerinde de influenza A ve çift pnömoni gelişti. Üç hafta komada kalan adam çok sayıda prosedür ve tedavinin ardından komadan beyin hasarı olmadan çıktı. 

Spinale eve döndü ve sevdiklerinin yardımıyla yürümeyi yeniden öğreniyor.


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