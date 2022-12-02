Kinder ürünleri Salmonella skandalının ardından raflara geri döndü

02 Aralık 2022 Cuma, 10:55

İtalyan çikolata ve şekerleme üreticisi Ferrero’ya ait Kinder Chocolate’ın Belçika’daki fabrikasında üretilen bazı ürünlerde Salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından toplatılan ürünler yeniden marketlerde yerini almaya başladı. İngiltere, Fransa, İrlanda, Almanya, İsveç ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 12 farklı ülkede yüzlerce kişiye bakteri bulaşmasına neden olan Kinder Sürpriz yumurtaları birçok ülkede market raflarına geri döndü.

Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde, Salmonella bakterisine ilk olarak 15 Aralık 2021’de Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığı ortaya çıkmıştı. Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), 8 Nisan’da bakteri konusunda resmi birimlere gerekli bilgilendirmeyi yapmadığı için Ferrero'nun ruhsatını askıya almıştı. Ruhsatın askıya alınmasının ardından şirketten, piyasadaki ürünlerini geri çekmesi istenmişti. Son 20 yılın en büyük ürün toplama operasyonunu gerçekleştiren Ferrero, skandal nedeniyle ilk aydan itibaren ortalama yüzde 40 ciro kaybı yaşamıştı.

Eylül ayında yeniden üretim ruhsatı alan Arlon fabrikası 17 Haziran’da başlayan şartlı üretim sürecini geride bırakarak normal üretime geçti. Uzun bir denetim ve hazırlık sürecinden sonra açılan fabrikada üretimin başlamasının ardından ürünler yeniden raflara girmeye başladı. Konuya ilişkin şirket tarafından yapılan açıklamada, “Belçika Sağlık ve Hijyen Denetim Kurumu denetimini en iyi şekilde yaptı. Yasal zorunlulukların gerektirdiği bir iş planı kapsamında çalışmaya yeniden başlayabilmekten dolayı mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

MARKA İMAJINI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

Kinder Chocolate, Salmonella skandalı sonrası büyük bir maddi zarara uğrarken aynı zamanda imaj kaybı da yaşadı. Yeniden üretime geçen şirket hem ambalajlarda yaptığı değişiklikler hem de sosyal medya reklamlarıyla zedelenen imajını düzeltmek istiyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile kampanya yürüten Kinder, yaptığı çalışmalarla kaybettiği güveni geri kazanmaya çalışıyor.