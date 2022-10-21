Kinder'den binlerce kişiye bulaşmıştı: Şimdi de baharat kutularında...

21 Ekim 2022 Cuma, 14:33

Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde ortaya çıkan Salmonella bakterisi nedeniyle 12 farklı ülkeden binlerce kişiye Salmonella bakterisi bulaştığı belirlendi. Hastalık, en fazla 16 yaşından küçük çocukları etkiledi. Bunların yarıya yakını hastaneye kaldırıldı.

Haber Global'in aktardığına göre; son yapılan araştırmalar, uzun süre boyunca baharat kutularında bekleyen baharatların yemeğe atıldığında, bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyor.

New Jersey, New Brunswick'teki Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, baharat kaplarının, kullandıktan sonra en çok kirlenen mutfak malzemesi olduğunu buldu. Bir deneyde, bir kişi yemek pişirirken kullandıktan sonra baharat kaplarının neredeyse yarısının bakterilerin yerleştiği bulundu.

Bulaşıklar ve mutfak eşyaları, kirlendiği için sıklıkla temizlenirken, baharat kaplarının bu konuda daha geri kaldığı görülüyor. İnsanlar, "yalnızca baharat" olduğunu düşünerek baharat kaplarını yeterince sık temizlemiyor.

MİKROPLAR KABINIZDA SAKLANIYOR OLABİLİR

Fakat bu kaplar, bir kişi kullanmak üzere tutmadan önce tavuk, hindi veya başka bir kontamine ürüne dokunduktan sonra kolayca kontamine olabilir. Yaygın olarak kirlenen diğer yüzeyler arasında buzdolabı kulpları, çöp kutusu kapakları ve kesme tahtaları bulunuyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD'de her yıl 1,35 milyon Salmonella enfeksiyonu olduğunu tahmin ediyor. Araştırmacılar bulgularını geçen hafta Journal of Food Protection'da yayınladılar.

Farklı büyüklükteki mutfaklarda aynı hindi burgerini pişirmek için 317 yetişkin topladılar. Bazıları daire büyüklüğünde küçük bir alan kullanırken, diğerleri çalışmak için büyük bir endüstriyel mutfağa sahipti.

"ARAŞTIRMA TEHLİKELİ SONUÇLARI GÖSTERDİ"

Katılımcılara mutfak alanlarının daha sonra kontaminasyon açısından test edileceği konusunda bilgi verilmedi. Yemek için kullanılan öğütülmüş hindi, bir bölgeyi kirlettiğinde Salmonella'ya benzer şekilde hareket edecek bir kimyasal içermek üzere önceden müdahale edilmişti.

Daha sonra, Salmonella'nın varlığını test etmek için mutfaklar temizlendi. Fakat elde edilen verilere göre; yaygın kirlenmeye sahip nesne baharat kaplarıydı. Bunların yaklaşık yarısında, yüzde 48'inde madde bulundu.