Kışın pencere kenarına neden tuz koyulur?

Ev ya da araç içindeki sıcak su buharı soğuk bir yüzeye (örneğin kışın camlara) çarptığında, tekrar sıvı hâle gelerek buğulanma (kondenzasyon) oluşturur. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) göre, bu olgu tamamen sıcaklık farkıyla ilişkilidir.

Çiy noktası, havanın doygunluğa ulaştığı ve daha fazla su buharı tutamadığı sıcaklıktır. Hava daha fazla soğuduğunda, su buharı yoğunlaşarak sıvıya dönüşür.

Bu yoğunlaşma; camlarda su damlacıklarına, pencere çerçevelerinde çürümeye, evde nem ve küf problemlerine yol açabilir. Arabalarda klima sistemi bu nemi dışarı atarak durumu çözer. Evlerde ise iş biraz daha karmaşıktır.

TUZ NEMİ EMER Mİ?

Posh.co.uk uzmanı Andy Ellis, Mirror gazetesine yaptığı açıklamada şunu söylüyor:

Tuz havadaki nemi doğal şekilde emer ve havayı kurutarak camda oluşacak damlacıkları azaltır. Yapması çok kolay: Düz bir kaseyi ya da küçük bir kavanozu tuzla doldurun. Pencere ne kadar büyükse, o kadar tuz gerekir.

Bilimsel olarak tuzun higroskopik yani nem çekme özelliği olduğu doğru. Özellikle bazı tuzlar (örneğin kalsiyum klorür) havadaki su buharını çekerek kendiliğinden eriyebilir.

BİR SORUN VAR!

Alman Ulaştırma Bilgi Servisi’ne göre sofra tuzu (sodyum klorür) sadece çok yüksek nem oranlarında etkili:

Yüzde 74 bağıl neme kadar, tuz neredeyse hiç su buharı çekmez. Yüzde 75 nem seviyesinde ise tuz çözünmeye başlar.

Bu nem oranlarına Türkiye'nin bazı bölgelerinde, özellikle İstanbul'da sıklıkla rastlanabilir. Ancak bu tabii ki kesin bir çözüm değildir.

ASIL ÇÖZÜM NE?

Tuz kaseleri bir miktar yardımcı olabilir, ancak kalıcı çözüm havalandırmadır:

Camı hafif aralamak

Nemli havayı dışarı atacak hava akışı sağlamak

Gerekirse hava kurutma cihazı kullanmak

Bu şekilde, su buharı cam yüzeyinde birikmez ve böylelikle, her sabah pencere kenarına tuz kaseleri bırakmanız da gerekmez.