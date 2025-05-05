KKTC basını yazdı: 'Erdoğan'ın açılışı için götürülenler içki-sigara için birbirine girdi'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 19:10

Güncelleme: 05.05.2025 - 19:11

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin Lefkoşa'da yapımı tamamlanan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açılışı törenine katıldı.

Açılış için KKTC basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre KKTC’deki külliye açılışının kalabalık olmayacağı endişesiyle Türkiye'den bin kişi özel uçakla adaya götürüldü.

KÜLLİYE DÖNÜŞÜ İÇKİ-SİGARA KAVGASI

Bugün Kıbrıs Gazetesi’nin manşetten verdiği habere göre götürülenler dönüşte havalimanında 'içki-sigara' için kavgaya tutuştu.

Söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı:

“Kıbrıs Türk halkının istemediği “yavru külliye”nin açılışı, halktan kopuk, ithal kalabalıkla gerçekleştirildi. Katılımın yetersiz kalacağı endişesiyle Türkiye’den özel uçaklarla getirilen yaklaşık bin kişi, açılış töreninde yer aldı. Çoğunluğu genç olan misafir grup, dönüşte havaalanında içki ve sigara alışverişinde birbirine girdi. Türkiye’den taşınan kalabalık ile AKP’li yöneticiler arasında havaalanında tartışmalar yaşandı.”

Cumhuriyet, söz konusu açılış için TEKNOFEST’e gitmek için yola çıkan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencilerinin Erdoğan’ın açılışını yapacağı külliyeye götürüldüğünü ve saatlerce bekletildiğini ortaya çıkarmıştı.