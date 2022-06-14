Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı Nancy Crampton Brophy'e ilişkin karar!
'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' başlıklı makalenin yazarı Nancy Crampton Brophy'nin 2 hafta önce kocasını öldürdüğü ortaya çıktı. Brophy, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'nin en çok konuşulan davalarından biri olan ünlü yazar 'Nancy Crampton Brophy' davasında verilen ceza belli oldu.
‘Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz’ makalesi ve ‘Yanlış Koca’ ve 'Kalpte Cehennem' gibi kitaplara imza atan 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy, yaklaşık 2 hafta önce kocası Daniel Brophy'i öldürmekten suçlu bulunmuştu.
MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Hürriyet'te yer alan habere göre, mahkeme dün yapılan son oturumda kadının 26 yıllık kocasını yaklaşık 1.5 milyon dolar değerindeki hayat sigortası için öldürdüğüne karar verdi ve 2018’den bu yana tutuklu bulunan Nancy Crampton Brophy'e müebbet hapis cezası verdi.
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