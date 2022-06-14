Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı Nancy Crampton Brophy'e ilişkin karar!

14 Haziran 2022 Salı, 14:49

ABD'nin en çok konuşulan davalarından biri olan ünlü yazar 'Nancy Crampton Brophy' davasında verilen ceza belli oldu.

‘Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz’ makalesi ve ‘Yanlış Koca’ ve 'Kalpte Cehennem' gibi kitaplara imza atan 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy, yaklaşık 2 hafta önce kocası Daniel Brophy'i öldürmekten suçlu bulunmuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, mahkeme dün yapılan son oturumda kadının 26 yıllık kocasını yaklaşık 1.5 milyon dolar değerindeki hayat sigortası için öldürdüğüne karar verdi ve 2018’den bu yana tutuklu bulunan Nancy Crampton Brophy'e müebbet hapis cezası verdi.