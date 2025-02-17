Köpek olmak için servet harcadı, şimdi kiraya veriyor

Yayınlanma: 17.02.2025 - 14:46

Güncelleme: 17.02.2025 - 14:46

Japonya'da yaşayan ve "Toco" takma adını kullanan bir adam, yıllardır süregelen köpek olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için 2 milyon yen harcadı. Şimdi ise bu tutkusunu bir iş modeline çevirerek, köpek kostümünü kiralamaya başladı.

Honshu Adası’nın doğusundaki Saitama Eyaleti’nde yaşayan Toco, 26 Ocak itibarıyla kiralama hizmetini resmen başlattı. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin en az 30 gün önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Fiyatlandırma ise 120 dakika için 36 bin yen ve 180 dakika için 49 bin yen olarak belirlendi. Yüksek fiyatlara rağmen, Şubat ayı kontenjanları tamamen dolmuş durumda.

Geçtiğimiz yıl Toco, yaklaşık 4 kg ağırlığındaki özel yapım bir köpek kostümüyle viral olmuştu. Film setleri ve dekor tasarımları konusunda uzmanlaşmış bir şirket tarafından hazırlanan bu kostüm, onun favori köpek cinsi olan collie’ye benzetildi. Gerçekçi detaylarla donatılan kostümde hareketli kuyruk, ağız ve patiler bulunuyor.

Toco, köpek olarak yaşadığı deneyimleri paylaşmak için "Hayvan olmak istiyorum" adlı bir YouTube kanalı da açtı. Burada, köpek gibi hareket etmeyi öğrenme sürecini, kostümle dışarı çıkarken yaşadığı deneyimleri ve bu dönüşüme olan ilgisini takipçileriyle paylaşıyor.

'GERÇEKÇİ' BİR DÖNÜŞÜM PEŞİNDE

"Collie" cinsini seçme sebebini açıklayan Toco, büyük ve sevimli hayvanları sevdiğini ve bir insanın bu tür bir hayvanı taklit etmesinin daha gerçekçi görüneceğini belirtti. Şimdilerde ise uzuvlarını köpeğe daha çok benzetmenin yollarını araştırıyor. Ancak, kostümün bakımı oldukça zahmetli; kir kolayca yapışıyor ve temizliği oldukça zaman alıyor.

Zamanla, el sıkışmak, yuvarlanmak ve frizbi yakalamak gibi köpeklerin klasik hareketlerini taklit etmeyi öğrendi. Üstelik sadece evde kalmakla yetinmeyip, tasma takarak gerçek köpeklerle sosyalleşmek için dışarı da çıkıyor. Hatta bazen çevresindeki insanlar onun aslında bir insan olduğunu fark etmiyor.

Toco, geçen yıl yeni bir "deri" ekleyerek Alaskan Malamute cinsinde bir köpek kostümüne geçti. Daha kabarık ve detaylı olan bu yeni kostümle, köpek görünümünü bir adım öteye taşıdı.

FARKLI HAYVANLARA DÖNÜŞMEYİ PLANLIYOR

Ancak Toco’nun dönüşüm tutkusu sadece köpeklerle sınırlı değil. Gelecekte başka hayvanlara da dönüşmeyi umuyor. Gerçekçi bir şekilde başka bir köpeğe, bir pandaya veya bir ayıya benzeyebileceğine inanıyor. Küçük hayvanlara da ilgi duysa da, bir insanın onları taklit etmesinin pratik olmadığını düşünüyor.

"Bir gün başka bir hayvana dönüşme hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" diyen Toco, bu alandaki tutkularını genişletmeye devam edeceğini belirtiyor.