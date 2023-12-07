Köpek sahiplerinin dikkatine: 'Balina gözleri' tehlike işareti olabilir

Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:31

Güncelleme: 07.12.2023 - 13:31

Köpek dostlarımızın bizlere sunduğu işaretler, psikolojik durumları hakkında önemli ipuçları verir; eğer bir köpek size karşı hırlıyor ve dişlerini gösteriyorsa, yanına gidip onunla ilgilenmek için doğru zaman değildir.

Diğer işaretler ise daha az belirgindir ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini iyi bilmeniz gerekir.

'BALİNA GÖZLERİ' NEDİR?

Balina gözleri, köpeğin başını biraz çevirdiği ve gözlerinin beyazlarının yarım ay şeklinde göründüğü durumdur.

Köpeğinizin gözlerinin akını görebiliyorsanız, bu dikkat etmeye değer bir işaret olabilir ve muhtemelen stres altında olduğuna dair başka işaretler de gösterecektir. Burada ortaya çıkan tehlike, bu işaretleri gösteren bir köpeğin endişeli, stresli olması ve etrafındakilere saldırabilme olasılığıdır.

"Balina gözleri", köpeğinizin stresli olduğunun, sakinleştirilmesi ve diğerlerinden uzak tutulması gerektiğinin iyi bir göstergesidir.

BU DURUMDA NE YAPMALI?

Köpeğinize tamamen güvenmiyorsanız, bu, mümkünse onunla aranıza biraz mesafe koymanız gerektiğine dair bir işarettir.

Köpeğinizi üzen şeyin ne olabileceğini anlamak için etrafa bakmak iyi bir fikir olabilir.

Balina gözünün arkasındaki bağlamı ve nedeni anlayarak köpeği tekrar sakinleştirmek için çalışmaya başlayabilirsiniz.

SAKIN AZARLAMAYIN!

Evcil hayvan uzmanları platformu The Spruce Pets'e göre, bu noktada köpeğinizi disipline etmeye çalışmak oldukça anlamsızdır.

Muhtemelen köpeğiniz paniklemiştir ve bu durumda onu azarlamak işleri daha da kötüleştirecektir.

Bunun yerine sıkıntıya neyin neden olduğunu bulmak ve köpeğinizi algılanan tehlikeden uzaklaştırmak ya da durumu yatıştırmak size düşer.

Bu onların sizden yardım isteme şeklidir, onlara nasıl yardım edeceğiniz ise size bağlıdır.