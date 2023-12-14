Kore Yarımadası'nda alarm: Çin ve Rus uçakları girdi
Güney Kore, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) 2 Çin ve 4 Rus uçağının girdiğini ve bölgeye savaş uçakları gönderdiklerini duyurdu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde 2 Çin ve 4 Rus uçağının Ulleung Adası'nın kuzeyinde KADIZ'a girdiğinin belirlendiği belirtildi.
Uçakların ülkenin hava sahasını ihlal etmediği bilgisine yer verilen açıklamada, Güney Kore'nin önlem amaçlı bölgeye savaş uçakları sevk ettiği bildirildi.
Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.
Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- 'Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı...'
- Dünyanın en kötü yemekleri arasında o Türk yemeği de var
- Vahdettin ve Şeyh Sait meselesinin asıl hedefi
- 'Böyle biri değildi, bir sağlık durumu mu oldu?'
- Borsa yatırımcısını üzecek açıklama
- Beş kişi zor ikna etti!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Bakan Bayraktar ‘faydalı’ gördü!