Kore Yarımdası'nda gerginlik üst düzeyde: Çok sayıda savaş uçağı havalandı
Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı.
Kuzey Kore'nin 180 askeri uçağının birçok farklı yerde harekete geçmesi üzerine, Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı.
Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına (JCS) dayandırdığı haberine göre, yerel saatle 11.00-15.00'te Kuzey Kore'nin 180 savaş uçağının kendi sınırları ile batı ve doğu sahillerinde havalandığı tespit edildi.
Bunun üzerine Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı.
Kuzey Kore, dün, 6 füze denemesi yapmıştı. Bu denemelerinin, hafta boyu süren ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına karşı yapıldığı belirtiliyor.
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