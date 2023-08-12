Körfez muturunun soyu tükeniyor: Yalnızca 10 tane kaldı

Yayınlanma: 12.08.2023 - 15:02

Güncelleme: 12.08.2023 - 15:02

Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu (IWC), dünyanın en küçük ve nesli kritik derecede tehlike altında olan deniz memelisi vaquita'nın karşı karşıya olduğu tehlike konusunda uyarıda bulunmak üzere 70 yıllık tarihindeki ilk "yok oluş alarmını" verdi.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, sadece Meksika'nın Kaliforniya Körfezi'nde bulunan "Körfez Muturu" olarak da bilinen vaquita'dan sadece 10 tane kaldığını gösterdi.

Vaquita'nın, bölgede yasadışı olan ve "galsama ağları" olarak bilinen balık ağlarına dolanması nedeniyle nesli tükenme noktasına geldiği belirtildi.

IWC'nin bilimsel komitesi yaptığı açıklamada, vaquitanın hayatta kalması konusunda "ciddi endişeleri" olduğunu ve türü kurtarmak maksadıyla gereken eylemleri uygulamak için bir uyarı yayınlandığını bildirdi.

"TEDBİRLER ALINMAZ İSE NESLİNİN TÜKENMESİ KAÇINILMAZ"

"Eğer bu şimdi gerçekleşmezse, çok geç olacak" uyarısında bulunan komite, tüm galsama ağlarının, onu ve balıkçıların geçim kaynaklarını koruyan alternatif av araçlarıyla değiştirilmemesi halinde, yunusun neslinin tükenmesinin "kaçınılmaz" olduğunu kaydetti.

IWC'nin bilimsel komitesinin başkan yardımcısı Dr. Lindsay Porter, "Nesli tükenme alarmı ile daha geniş bir kitleye mesaj vermek ve herkesin bunun ne kadar ciddi olduğunu anlamasını istedik" dedi.

Porter, türün henüz sonunun gelmediğini, geçen yıl en az bir yavru vaquitanın görüldüğünü ve bunun da bireylerin sağlıklı olduğunun bir işareti olduğunu belirterek, "En az bir tane yepyeni yavru vaquita var. Üremeleri durmadı. Eğer bu baskıyı ortadan kaldırabilirsek, nüfus yeniden toparlanabilir. Şimdi duramayız" diye konuştu.