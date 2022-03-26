Korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk ABD'deki eğlence parkında 100 metreden uçtu

26 Mart 2022 Cumartesi, 14:58

ABD’de 14 yaşındaki Tyre Sampson, gittiği lunaparkta serbest düşüş yaratan aletten düşerek feci bir şekilde yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla araca binen ve metrelerce yükseğe çıkan Sampson’ın daha sonra araçtan düştüğü görülüyor.

Fox 35’e konuşan görgü tanığı Montrey Williams, “Biz yukarıdan düşen bir şey gördük ve bunun bir oyun olduğunu sandık. Fakat baktığımızda yerde bir insanın yattığını gördük. Herkes panik içinde çığlıklar atıyordu” dedi.

Olay sırasında oğlunun yanında olan Yarnell Sampson, “Araç hareketlenmeye başladığında oğlum rahatsız olduğunu söyledi. ‘Bu parça hareket ediyor, neler oluyor’ diye seslendi” ifadesini kullandı.

Sampson’ın ölmeden önce çekilmiş son fotoğrafları da yayımlandı. Fotoğraflarda güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ve emniyet kemerinin tam takılmadığı görüldü.

Yaklaşık 100 metreden düşen Sampson’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.