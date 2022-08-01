Kosova Başbakanı Kurti, Vucic'i suçladı: Önümüzdeki günler zorlu ve sorunlu olabilir
Kosova Başbakanı Kurti, yaşanan gerginlikten Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Sırbistan’ın Kosova Sorumlusu Petkoviç’i sorumlu tuttu.
Kosova’da tansiyonun yükselmesinin ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti açıklama yaptı.
Albin Kurti, Kosova’nın kuzeyinde yaşanan gerginlikten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Sırbistan’ın Kosova Sorumlusu Petar Petkoviç’i sorumlu tutarak, Kosova kamuoyunun Sırbistan medyasının tuzağına düşmemesini istedi.
Kurti, "Önümüzdeki günler ve haftalar zorlu ve sorunlu olabilir" dedi.
Kosova’da yarın yürürlüğe girecek olan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmiş, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça’da siren sesleri ve silah sesleri yükselmişti.
Polis, silah seslerini doğrulamış ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti.
Siren seslerinin ise yarın yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı ifade edilmişti.
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