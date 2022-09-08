Wanda Nara kimdir, kaç yaşında? Wanda Nara ne iş yapıyor?

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:02

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı ünlü forvet Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Yaklaşık 30 bin sarı-kırmızılı taraftarın Arjantinli yıldıza yaptığı coşkulu karşılama dünya basınında büyük yankı buldu. Peki, Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara kimdir?

WANDA NARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

9 Aralık 1986 yılında doğan Wanda Nara, Arjantinli bir aktris, model, şovmen ve futbolcu menajeridir. Ailesi aslen Lübnan asıllı olan Wanda Nara'nın küçük kız kardeşi Zaira Nara da model ve şovmendir. İlk evliliğini 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile yapan Wanda Nara, 2013 yılında Mauro Icardi ile tanışıp, nikah masasına oturdu.

36 yaşındaki Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi adında 2 tane kız çocuğu, Maxi López'den ise 3 tane çocuğu vardır.

'FUTBOLUN EN GÜÇLÜ KADINI'

Dünya Wanda Nara'yı, Avrupa futbolunun en güçlü kadınlarından biri olarak tanıyor. Aynı zamanda eşinin menajeri de olan Wanda Nara, mankenlik mesleğine de devam ediyor.

WANDA NARA, ICARDİ VE MAXİ LOPEZ OLAYI NEDİR?

Wanda Nara, 2013 yılında Icardi ile tanıştığında Maxi Lopez ile evliydi. Ayrıca Lopez ve Icardi takım arkadaşıydı. Mauro Icardi, 2016 yılında çıkardığı kitabında, Wanda Nara'nın onunla ilk kez Lopez'le evliyken temasa geçtiğini açıkladı.

Wanda Nara'nın ilk eşi ve Icardi'nin o dönem çok yakın olduğu takım arkadaşı Maxi Lopez, o yılın nisan ayında karşılaştığı Icardi'nin elini sıkmayı reddetmişti.

Ünlü futbolcu ve Wanda Nara 2021 yılının Ekim ayında Icardi'nin Wanda Nara'yı aldattığı ortaya çıkmış ve çiftin evliliği bitme noktasına gelmişti. Ardından Icardi özür dilerken Wanda Nara ise yıldız golcüyü affetmişti.

Daha sonra çiftin adı bir skandala daha karıştı. Aldatma iddialarını bir adım öteye götüren Arjantin basınına göre, çiftin korumalarından olan Augustin Longueira'nın Wanda Nara ile ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin duygusal bir şekilde ilerlediği ifade edilmişti.