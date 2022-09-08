Ömer Bayram kimdir, nereli, kaç yaşında? Ömer Bayram hangi takıma transfer oldu?
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram'ın yeni adresi netlik kazanıyor. Ömer Bayram kimdir, nereli, kaç yaşında? Ömer Bayram hangi takıma transfer oldu?
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram ile yollarını ayırdı.
ÖMER BAYRAM KİMDİR?
Ömer Bayram 1991 yılında Hollanda'nın Breda kentinde bir Kayseri'den göç etmiş Türk işçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bayram, futbola PCP Breda altyapısında başladı. 2009 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. NAC Breda formasıyla ilk resmî karşılaşmasına 26 Mart 2010 tarihinde ADO Den Haag'a karşı oynanan Eredivisie karşılaşmasında çıktı. 2012-13 sezonunda Kayserispor'a transfer oldu. 2016-2018 yılları arasında Akhisar Belediyespor forması giydi. 2018 yılında Galatasaray'a transfer oldu.
ÖMER BAYRAM'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Hollanda genç millî takımlarından da teklif almasına rağmen tercihini Türkiye'den yana kullandı ve Türkiye 18 yaş altı millî futbol takımı formasıyla ilk karşılaşmasına 1 Nisan 2009 tarihinde Hollanda A genç millî takımına karşı oynanan dostluk karşılaşmasında çıktı.
Bu güne dek 8 kez millî takımlara çağrılan Ömer Bayram, 5 kez Türkiye U-19 ve 3 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetmiştir.
ÖMER BAYRAM EVLİ Mİ?
Ömer Bayram evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.
ÖMER BAYRAM HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile de anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
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