Kraliçe Elizabeth'ten Rusya'ya 'kültürel' boykot

16 Mart 2022 Çarşamba, 11:06

Ukrayna'ya 24 Şubat'ta Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 21. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başladı. Söz konusu yaptırımlar, bu süreçte kültür sanata da sıçradı.

Son olarak Kraliçe Elizabeth’in resmi sanat koleksiyonu da Rusya’ya yönelik yapılan kültürel boykota dahil edildi ve üç tarihi kılıcın Rusya’nın başkenti Moskova’da sergilenmesine izin verilmedi.

NTV'de yer alan habere göre; Kraliyet Koleksiyonu’ndan 17. yüzyıla ait silahlar Kremlin Müzesi’nde bir serginin parçası olarak sergilenmek üzere geçici bir süreliğine Rusya’ya gönderilecekti. Sergi, Vladimir Putin ile bağlantısı olduğu ve onu desteklediği için yaptırım uygulanan Rus oligarklardan Alisher Usmanov’un sponsorluğunda düzenlenecekti.

RUSYA'YA GÖNDERİLME İZNİ İPTAL EDİLDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Kraliyet Koleksiyonu’ndan kılıçların sergilenmek üzere Rusya’ya gönderilme izni iptal edildi. Kılıçların Kral I. Charles’a ait olduğu düşünülüyor.

Daha önce gönderilen Kraliyet Koleksiyonu’na ait, asker miğferi ve eldiveninin de iadesi istendi. Sergi, diğer Avrupa ülkelerinin de işbirliği yapmayı reddetmesi üzerine süresiz olarak ertelendi.

İngiliz Kraliyet Koleksiyonu sözcüsü, kılıçların Rusya’ya gönderilme izninin kaldırılma kararının şubat ayının ortalarında alındığını açıkladı.