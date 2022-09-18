Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry depremi: Resepsiyona davet edilmedi

18 Eylül 2022 Pazar, 14:30

Ailesi ile arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esen Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ülkesine dönmüş ve ailesi ile arasındaki buzlar erimişti.

Hürriyet'in İngiliz Telegraph gazetesinden aktardığına göre, Prens Harry ve Kraliyet Ailesi’ne yönelik suçlamalarıyla tartışmalı bir figür haline gelen Megan Markle kraliçenin cenaze töreni öncesi düzenlenecek resepsiyona davet edilmedi.

Bugün ise bir başka İngiliz gazetesi Daily Mail çiftin bu kararı gazeteden öğrendiğini sayfalarına taşıdı.

Gazetenin iddiasına göre, söz konusu karar çifte resmen tebliğ edilmedi. Daily Mail haberinde adını açıklamadığı bir kaynağın şu sözüne yer verdi;

'Bana, davet edilmediklerini basında yer alan haberleri okuyarak öğrendiklerini söylediler.'

Söz konusu etkinlik bugün Kral Charles ve eşinin ev sahipliğinde düzenlenecek.