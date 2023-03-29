Bakan Fatih Dönmez'den 'Akkuyu' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtın Akkuyu'ya geleceğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 20:06
Bakan Fatih Dönmez'den 'Akkuyu' açıklaması
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Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak" dedi.


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