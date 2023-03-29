Bakan Fatih Dönmez'den 'Akkuyu' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtın Akkuyu'ya geleceğini duyurdu.
Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak" dedi.
Akkuyu’da sona yaklaşıyoruz.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 29, 2023
27 Nisan’da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor.
Böylece Akkuyu nükleer tesis statüsü kazanacak. pic.twitter.com/Kn8slhtRHo
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