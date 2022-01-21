Kremlin'den Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek" sözlerine Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenski arasındaki görüşme için herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılmadığını söyledi.
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin Türkiye ziyareti sonrası basın mensuplarının karşısına geçen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkla ilgili de konuştu.
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin "Doğru bulmuyoruz" diyen Erdoğan, "Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski’yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin’in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz" dedi.
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasındaki görüşme için herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılmadığını söyledi.
KREMLİN: HERHANGİ BİR ŞEY YOK
Erdoğan'ın Putin ile bu teklifi görüşüp görüşmediği ve konuyla alakalı herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt veren Peskov, "Bu görüşmeyle ilgili herhangi bir şey yok" dedi.
Perskov, "Sadece Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve Ukrayna’nın Minsk Anlaşmasını yerine getirmemesi var" ifadelerini kullandı.
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