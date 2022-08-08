Kremlin'den Türkiye açıklaması: Erdoğan bir barış sürecinin başlatılması için çaba sarf ediyor
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde Türkiye’nin önemli bir rol oynadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında İstanbul’da bir görüşme yapılmasına yönelik teklifini değerlendirerek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rus ile Ukraynalı heyetler arasındaki müzakereler için çok iyi koşulların düzenlenmesinde oldukça büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir barış sürecinin başlatılması için de çaba sarf ediyor” diye konuştu.
Peskov, Türkiye’nin böyle bir sürecin başlatılması için siyasi irade de gösterdiğini vurgulayarak “Ancak Ukrayna heyeti adeta radardan kayboldu. Şu anda herhangi bir müzakere süreci yürütülmüyor” şeklinde konuştu.
Peskov, Türkiye ile Rusya arasında artması beklenen ulusal para birimleriyle ticarete de değinerek, bu adımın dolar dahil herhangi başka bir şeye zarar vermek amacıyla yapılmadığını söyledi.
Peskov, doların güvenilir bir rezerv para birimi olmadığını belirterek “Bu endişe artık çok sayıda ülke tarafından paylaşılıyor. Ne yazık ki doları basan ülke, bu para birimine olan güveni sarstı” dedi.
Peskov, çok sayıda ülkenin ticarette doların payını azaltmak ve ulusal para birimlerinin payını artırmak istediğini anlatarak, “Aynı şey Türkiye ile ilişkilerimizde de oluyor. Gaz tedarikimizin bir kısmının ruble ile ödenmesi için İstanbul'da önemli bir anlaşmaya vardık. Ulusal para birimlerinin payının artmaya devam edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.
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