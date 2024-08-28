Kremlin'den Türkiye açıklaması: 'Gaz merkezi oluşturma planları...'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:46

Güncelleme: 28.08.2024 - 14:46

Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya ile 2024 sonunda sona erecek doğal gaz transit anlaşmasının uzatılmayacağına yönelik dünkü açıklamasını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

“Elbette Ukrayna tarafının bu tür kararları, Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecektir; bu tüketiciler, muhtemelen ABD'den gelen diğer ürünlere kıyasla, ekonomik açıdan daha garantili, fiyat parametreleri açısından daha uygun olan Rus gazını satın almak isteyeceklerdir. Basitçe çok daha fazla ödemek zorunda kalacaklar ve böylece endüstrileri daha az rekabetçi hale gelecek.”

Peskov, gazetecilerin ilgili ülkelere gaz tedarik etmek için ne gibi alternatifler olduğu sorusu üzerine, “Alternatif güzergahlar var. Biliyorsunuz, Türkiye'de bir merkez oluşturma planları var, bunun üzerinde çalışılıyor, yani alternatif güzergahlar var” ifadelerini kullandı.