Kremlin'den Türkiye açıklaması: 'Gaz merkezi oluşturma planları...'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus gazının, Avrupa'ya sevkıyatında Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması gibi alternatif güzergahların bulunduğunu belirterek "Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma planları var, bunun üzerinde çalışılıyor, yani alternatif güzergahlar var" dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:46
Kremlin'den Türkiye açıklaması: 'Gaz merkezi oluşturma planları...'
Abone Ol google-news

Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya ile 2024 sonunda sona erecek doğal gaz transit anlaşmasının uzatılmayacağına yönelik dünkü açıklamasını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

“Elbette Ukrayna tarafının bu tür kararları, Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecektir; bu tüketiciler, muhtemelen ABD'den gelen diğer ürünlere kıyasla, ekonomik açıdan daha garantili, fiyat parametreleri açısından daha uygun olan Rus gazını satın almak isteyeceklerdir. Basitçe çok daha fazla ödemek zorunda kalacaklar ve böylece endüstrileri daha az rekabetçi hale gelecek.”

Peskov, gazetecilerin ilgili ülkelere gaz tedarik etmek için ne gibi alternatifler olduğu sorusu üzerine, “Alternatif güzergahlar var. Biliyorsunuz, Türkiye'de bir merkez oluşturma planları var, bunun üzerinde çalışılıyor, yani alternatif güzergahlar var” ifadelerini kullandı.


Rusya haberleri doğal gaz haberleri gaz haberleri

İlgili Haberler

Rusya'da 'İHA saldırısı' alarmı: 'İki havalimanında uçuşlar...'

Rusya'da 'İHA saldırısı' alarmı: 'İki havalimanında uçuşlar...'
Rusya’nın şiddetli füze saldırısı sonrası Ukrayna birlikleri Rus topraklarına sızmaya çalıştı

Rusya’nın şiddetli füze saldırısı sonrası Ukrayna birlikleri Rus topraklarına sızmaya çalıştı
Rusya sınırını yasadışı yollardan geçen iki gazeteciye soruşturma

Rusya sınırını yasadışı yollardan geçen iki gazeteciye soruşturma
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler