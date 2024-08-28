Rusya'da 'İHA saldırısı' alarmı: 'İki havalimanında uçuşlar...'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 13:58

Güncelleme: 28.08.2024 - 14:04

Rusya'ya bağlı Tataristan'daki Kazan Havalimanı'nda İHA saldırısı tehdidi nedeniyle uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Havalimanlarındaki çok sayıda kalkış ve varış uçuşunun ertelendiği kaydedildi.

Kazan Havalimanı'na giden uçakların, Samara'daki alternatif bir havaalanına yönlendirildiği belirtildi.

Kazan Havalimanı'nda ayrıca, şu ana kadar yaklaşık 20 uçuşun ertelendiği ifade edildi.

Rus basını, Tataristan'ın Nizhnekamsk şehrinde bulunan bir başka havaalanında da uçuşların askıya alındığını yazdı.

KISITLAMALAR KALDIRILDI

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Kazan ve Nizhnekamsk havalimanlarının işletilmesine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, “Kazan ve Nizhnekamsk havalimanlarının işletilmesine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştır. Geçici kısıtlamalar yürürlükte olduğu için, Kazan'a giden sekiz ve Nizhnekamsk'a giden iki uçak da dahil olmak üzere on uçak alternatif havaalanlarına yöneldi” açıklamasında bulundu.

Ajans, önlemlerin “sivil uçuşların güvenliğini arttırmak” için alındığını da belirtti.