Kremlin'den Türkiye'ye 'Cumhuriyet'in 100. yılı' mesajı: Türkiye'yi seviyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en iyi kazanımlarını koruyup katladığını belirterek ülkenin geçtiğimiz yüzyılda geliştiğini, ileri ve etkili bir devlet haline geldiğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk halkının bayramını kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:59
Kremlin'den Türkiye'ye 'Cumhuriyet'in 100. yılı' mesajı: Türkiye'yi seviyoruz
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Kremlin Sözcüsü Peskov, AA'ya Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim'de kutlanacağını anımsatan Peskov, "Bu önemli yıl dönümünde ortaklarımızı içtenlikle tebrik etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Türkiye'ye bakışına ilişkin mesaj da veren Peskov, "Rusya'da Türkiye'yi seviyorlar ve başarılarından memnun oluyorlar. Türkiye, tarihinin en iyi kazanımlarını koruyup katlamakla kalmadı, geçtiğimiz yüzyılda gelişti, ileri ve etkili bir devlet haline de geldi" diye konuştu.

Rusya ile Türkiye arasında gelişen güvene dayalı ortaklık ilişkilerine büyük değer verdiklerinin altını çizen Peskov, bu ilişkilerin daha da güçlenmesini umduklarını sözlerine ekledi.


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