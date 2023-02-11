Küba, Türkiye'ye 32 sağlık görevlisi gönderiyor

Küba, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından kurtarma ve tıbbi yardım sağlamak için artan uluslararası çabalara katılarak Türkiye ve Suriye'ye sağlık görevlileri gönderiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 07:41
Küba, Türkiye'ye 32 sağlık görevlisi gönderiyor
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Küba; Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere tıbbi yardım sağlamak için sağlık görevlisi sevk edecek.

Kübalı yetkililer, 32 sağlık görevlisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Suriye'nin Küba Büyükelçisi Ghassan Obeid Küba devlet medyasına yaptığı açıklamada 27 Kübalı sağlık görevlisinin Suriye'deki deprem mağdurlarına destek vermek üzere Suriye'ye gideceğini söyledi.

Küba, 1959'dan bu yana dünyanın dört bir yanındaki felaket bölgelerine "beyaz önlüklü ordularını" gönderdi.


Küba deprem kahramanmaraş suriye

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