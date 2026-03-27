Küba'ya insani yardım götüren iki sivil tekne kayboldu

27.03.2026 11:26:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Meksika, Küba'ya insani yardım taşıyan iki sivil teknenin kaybolduğunu açıklayarak, Karayipler'de arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

Meksika Deniz Kuvvetleri Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Isla Mujeres adasından yola çıkan ve 24-25 Mart tarihlerinde Küba'ya ulaşması beklenen insani yardım teknelerinden haber alınamadığı bildirildi.

Teknelerde farklı ülkelerden 9 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, Meksika donanmasının söz konusu tekneleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknelerle şu ana kadar herhangi bir iletişim kurulamadı. Meksika devleti, denizlerde insan hayatını kurtarma sorumluluğu kapsamında ilgili protokolleri derhal devreye aldı. Söz konusu tekneler, Küba'daki ekonomik kötüleşme ve ABD'nin uyguladığı petrol ambargosu karşısında adaya insani yardım ulaştırmak amacıyla organize edilmişti. Teknelerde 2 kadın, 6 erkek ve 3 yaşında bir kız çocuğunun bulunuyordu."

Açıklamada, Isla Mujeres ile Havana arasındaki tahmini rota kapsamında, planlanan seyir güzergahı, olası rota değişiklik noktaları, bölgedeki meteorolojik koşullar ve baskın deniz akıntılarının dikkate alındığı vurgulanarak, ayrıca Karayipler ve Meksika Körfezi’nde faaliyet gösteren ticari gemiler, balıkçı tekneleri ve tur teknelerine çağrıda bulunularak kayıp teknelerin bulunmasına destek verilmesi istendi.

Kriz derinleşiyor, yaşam durma noktasında: Küba’da neler oluyor? Küba’da bir hafta içinde yaşanan ikinci ülke çapındaki elektrik kesintisinin ardından ulusal şebeke yeniden devreye alındı. Yetkililer, ABD’nin petrol tedarikine yönelik politikalarının krizi derinleştirdiğini belirtirken, üretimin hâlâ talebi karşılamadığı ve kesintilerin sürebileceği uyarısında bulundu.
Saadet Partisi'nden Küba için çağrı: 'Zor günümüzde yanımızda olanı unutmamak kadim geleneğimizdir' Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD ambargosu nedeniyle derin bir krizle karşı karşıya kalan Küba için dayanışma çağrısı yaptı. Arıkan
Küba: ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yapıyoruz Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yaptıklarını duyurdu.