Kurtlar Hanedanlığı'nın yazarı Hillary Mantel 70 yaşında vefat etti

23 Eylül 2022 Cuma, 14:45

İki kere Booker Prize ödülü alarak bir ilk başaran ünlü İngiliz kadın yazar Hillary Mantel, 70 yaşında hayata veda etti. Vefat haberini yayıncısı Harper Collins duyurdu.

Harper Collins, "Sevgili yazarımız Dame Hilary Mantel'in ölümü bizi çok üzdü" açıklamasında bulundu.

Collins, "Bu yıkıcı bir kayıp. Bize böyle muhteşem bir eser bıraktığı için minnettarız" dedi.

Collins ayrıca, Mantel'in sevenlerine "Aklımız, Hillary'nin arkadaşları ve ailesiyle, özellikle de eşi Gerald'la" diyerek yalnız olmadıklarının mesajını verdi.

Thomas Cromwell'in tarihsel-kurgusal serüvenini anlatan Kurtlar Hanedanlığı 2009'da yayımlandı. 2012'de Kurtlar Hanedanlığı'nın devamı olan Cesetleri Getirin (Bring Up the Bodies), 2020 yılında ise üçlemenin son kitabı Ayna ve Işık (The Mirror and the Light) romanları yayımlandı.