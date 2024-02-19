Kuzey Akım-2 projesiyle ilgili 'gizli' NATO belgeleri ortaya çıktı
Almanya’nın Stralsund şehri yetkililerinin, 2018’de Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımıyla ilgili belgeleri yayınlarken yanlışlıkla NATO denizaltıları ile ilgili gizli bilgileri de ifşa ettiği belirtildi.
Bild gazetesinin haberine göre, 2018'de Stralsund Belediyesi Madencilik Departmanı yetkilileri, belediyenin resmi internet sitesinde, Kuzey Akım-2 projesinin yapım iznini yayınladı.
Sputnik'in aktardığına göre açık bilgilerle birlikte, NATO denizaltılarının faaliyet alanları ve sahip olduğu silahları ile ilgili gizli bilginin de paylaşıldığı ortaya çıktı.
Almanya Savunma Bakanlığı, yayınlanan bilginin NATO'nun askeri potansiyelini değerlendirme fırsatını verdiği için Stralsund yetkililerinin yasaları ihlal ettiğini açıklarken, Bild'in haberine göre, Almanya Federal Savcılığı bu ifşayla ilgili soruşturma başlattı. Olaya karışan kişilerin 5 yıla varan hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.
Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
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