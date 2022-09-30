Kuzey Akım boru hattında sabotaj iddiası: Hasar durumu belli değil
Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen hasarın giderilip giderilmeyeceğinin bilinmediği bildirildi.
Kuzey Akım Şirketi ( NordStreamAG) Basın Sözcüsü Dimitri Smirnov, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatları yakınlarında patlama sonucu meydana gelen hasarın tamir edilip, edilemeyeceğine dair ellerinde kesin bir sonucun olmadığını belirtti.
Araştırmanın birkaç hafta sürebileceğini aktaran Smirnov, "Hasarın ne kadar büyük olduğunu ve giderilip giderilmeyeceğini bugün cevaplamak imkansız. Hasarlı borularda gaz tamamen boşaldıktan sonra gelecek pazar ya da pazartesi hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Hasar tespit çalışması da iki hafta sürebilir" ifadesini kullandı.
KUZEY AKIM 1 VE KUZEY AKIM 2 BORU HATLARINDAKİ SIZINTILAR
Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.
İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.
Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- Bol keseden saçtılar!
- Dikkat! Bu hastalık hızla yayılıyor
- 'Sizin öyle bir cumhurbaşkanınız var ki...'